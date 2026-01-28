LNB: LA UNIÓN VISITA A OBRAS

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), competencia que organiza la Asociación de Clubes (AdC), este miércoles desde las 20, La Unión de Formosa visitará a Obras Basket. El juego se cumplirá en el estadio el Templo del Rock, en el barrio de Núñez (CABA). FOTO: La Unión y Obras vuelve a verse las caras esta noche por la Liga.

La Unión, cuarto en la tabla con un record de 14 éxitos y 8 caídas, buscará la rehabilitación luego de la derrota sufrida ante Ferro (84-69). Los dirigidos por Guillermo Narvarte buscarán alzarse con la victoria en el cierre de su gira por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Obras, segundo en la clasificación, tiene un historial de 13 triunfos y 7 traspiés. En su última presentación venció a Racing de Chivilcoy (75-65).