Básquetbol

LNB: LA UNIÓN VISITA A PLATENSE

Porreddeportiva

Mar 12, 2026

 

La Unión de Formosa jugará este jueves desde las 20:30, será frente a Platense, en el micro estadio Ciudad de Vicente López, (Gran Buenos Aires), en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. El conjunto de Guillermo Narvarte, viene de imponerse a Unión de Santa Fe en condición de visitante, y la idea fuerza es sostener la levantada en el tramo final de la primera fase de la competencia organizada por la Asociación de Clubes (ADC).

La Unión se ubica octavo en la tabla, con un record de 16 triunfos y 12 derrotas. El Calamar ocupa la decimoquinta colocación, con 10 éxitos y 16 derrotas.

 

 

 

 

 

