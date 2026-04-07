LNB: LA UNIÓN VISITA A QUIMSA EN SANTIAGO DEL ESTERO

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), La Unión de Formosa visitará este martes a Quimsa. El encuentro genera una gran expectativa, dado que ambos equipos llegan tras sendas derrotas en sus compromisos anteriores y tienen la urgencia de conseguir un resultado positivo para recuperarse en la tabla. FOTO: La Unión buscará recuperar su mejor nivel cuando se mida con La Fusión.

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QUIMSA – LA UNIÓN

Hora: 21.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y Alberto Ponzo.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Historial: Se enfrentaron en 48 oportunidades por La Liga, con 27 triunfos santiagueños y 21 formoseños. En esta temporada, La Unión se impuso en Formosa por 78-77.

Este martes, la Fusión disputará un duelo clave para mantenerse en puestos de cuartos de final ante La Unión de Formosa. Quimsa viene de caer en sus visitas ante Racing y Olímpico, luego de acumular diez triunfos consecutivos. Actualmente se ubica tercero con 20 victorias y 12 derrotas. Por su parte, el conjunto formoseño cayó el domingo ante Olímpico y marcha noveno en la tabla, con 19 triunfos en 33 partidos.

La Fusión cuenta con Brandon Robinson como principal goleador con 15.3 puntos por partido. También se destacan Leonardo Lema (12.5), Jerome Meyinsse (10.5) y Tyren Johnson (10). Por el lado visitante, lo más destacado pasa por los ex Quimsa Alexis Elsener, con 13.2 puntos de promedio, y Trevor Gaskins, con 11.3.

En la previa, el entrenador Lucas Victoriano expresó: «Venimos con unos días de descanso, con el plantel completo y con ganas de jugar de la mejor manera nuestro último partido de local y darle el triunfo a la gente. Nos quedan cuatro partidos en esta etapa, queda en nosotros cumplir con nuestra parte, que es ganar todos los partidos, y luego ver cómo continúan los playoffs», cerró.