LNB: LA UNIÓN VISITA A REGATAS EN LA CAPITAL CORRENTINA

En la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), este miércoles, La Unión de Formosa visitará a Regatas de Corrientes (FOTO). El equipo conducido por Guillermo Narvarte que cayó de la cima al séptimo puesto, confrontará nada menos que con el actual líder del certamen. A continuación, los detalles.

Regatas- La Unión de Formosa

– Regatas (Corrientes) (1º, 15-7) vs. La Unión (Formosa) (7º, 14-11)

– Hora: 21:30 Dónde verlo: Basquetpass.

– Árbitros: Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone, Guillermo Di Lernia.

– Estadio: Raúl Argento Ortiz.

– Notas: La Unión busca terminar esta mala racha de 5 derrotas consecutivas con el último partido de su gira, para el que estará completo. Regatas, el flamante puntero del torneo, no contará por un tiempo con Taya Gallizzi, que el sábado fue operado de apendicitis y seguramente volverá después de la Ventana, aunque no tiene fecha todavía. El resto está bien. Los correntinos llegan con cuatro victorias en fila, tres de visitante.