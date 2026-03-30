Básquetbol

LNB: TODO DISPUESTO PARA LA COPA ISLAS MALVINAS A JUGARSE EN FORMOSA

Porreddeportiva

Mar 29, 2026

 

Quedó confirmado el cronograma de partidos para la definición del torneo de mitad de temporada. Independiente, La Unión, Ferro y Obras irán por el título el 1 y 2 de abril en Formosa. FOTO: Vista externa del polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña.

La Copa Islas Malvinas confirmó su cronograma de juego para el Final Four que se disputará el 1 y 2 de abril en el estadio Cincuentenario de Formosa, con la participación de Independiente de Oliva, La Unión de Formosa, Ferro Carril Oeste y Obras Basket, los cuatro mejores equipos de la primera rueda de La Liga Nacional.

La acción comenzará el miércoles 1 de abril con las semifinales. En primer turno, desde las 19.40 horas, Independiente (1°) se enfrentará a Obras (4°). Más tarde, a partir de las 22.00 horas, será el turno de La Unión (2°) ante Ferro (3°). Ambos encuentros serán televisados por TyC Sports.

El torneo continuará el jueves 2 de abril, jornada en la que se definirá el campeón. A las 22.30 horas, los ganadores de las semifinales disputarán la gran final, con transmisión de TyC Sports.

El certamen se jugará bajo el formato de Final Four, con eliminación directa, y tendrá un alcance ampliado gracias a su cobertura televisiva: TyC Sports llevará la definición a todo el país, mientras que en el resto del mundo podrá seguirse a través de Básquet Pass.

De esta manera, todo está listo para una nueva edición de la Copa Islas Malvinas, un torneo que reúne a los mejores del primer tramo de la temporada y que promete dos días de alto nivel competitivo en Formosa.

 

 

Por reddeportiva

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