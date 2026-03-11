LNB: UNIÓN Y LA UNIÓN DE FORMOSA SE   ENFRENTAN ESTA NOCHE EN SANTA FE

En la prosecución de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), esta noche La Unión de Formosa visitará a Unión de Santa Fe. El juego comenzará a las 21, y tendrá lugar en el estadio Ángel Malvicino, de la capital santafesina. A continuación, todos los detalles.

—

UNIÓN – LA UNIÓN

Hora: 21.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Nicolás D’anna y Ariel Rosas.

Estadio: Ángel Malvicino (Santa Fe).

Historial: Se enfrentaron en 9 oportunidades, con 7 victorias para La Unión y 2 triunfos para Unión. En esta temporada el triunfo fue para los formoseños en casa por 83 a 80.

El dueño de casa llega luego de tres derrotas en fila (dos en la ruta y la última en casa ante Quimsa); los dirigidos por Ariel Rearte tuvieron un buen comienzo de año, aunque en los últimos encuentros no pudo plasmar su buen rendimiento defensivo. El Tate marcha en el puesto 13 fuera de los puestos de playoffs, con 11 triunfos y 13 derrotas.

La novedad pasará por la presentación de Isaiah Brown, alero estadounidense que llegó en reemplazo de Marko Lukic (fue operado de ligamentos cruzados y estará fuera de las canchas por un tiempo prolongado).

Por su parte, la visita arriba a Santa Fe luego de la derrota en Formosa a manos de Gimnasia el pasado sábado.

El elenco de Guillermo Narvarte tendrá un mes determinante en su búsqueda por consolidarse dentro de los playoffs y en la antesala de lo que será la disputa de la Copa Islas Malvinas. En la tabla de colocaciones marcha noveno con 15 victorias y 12 derrotas.