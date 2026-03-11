Básquetbol

LNB: UNIÓN Y LA UNIÓN DE FORMOSA SE   ENFRENTAN ESTA NOCHE EN SANTA FE

Porreddeportiva

Mar 10, 2026

 

En la prosecución de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), esta noche La Unión de Formosa visitará a Unión de Santa Fe. El juego comenzará a las 21, y tendrá lugar en el estadio Ángel Malvicino, de la capital santafesina. A continuación, todos los detalles.

UNIÓN – LA UNIÓN

Hora: 21.00. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Nicolás D’anna y Ariel Rosas.

Estadio: Ángel Malvicino (Santa Fe).

Historial: Se enfrentaron en 9 oportunidades, con 7 victorias para La Unión y 2 triunfos para Unión. En esta temporada el triunfo fue para los formoseños en casa por 83 a 80.

El dueño de casa llega luego de tres derrotas en fila (dos en la ruta y la última en casa ante Quimsa); los dirigidos por Ariel Rearte tuvieron un buen comienzo de año, aunque en los últimos encuentros no pudo plasmar su buen rendimiento defensivo. El Tate marcha en el puesto 13 fuera de los puestos de playoffs, con 11 triunfos y 13 derrotas.

La novedad pasará por la presentación de Isaiah Brown, alero estadounidense que llegó en reemplazo de Marko Lukic (fue operado de ligamentos cruzados y estará fuera de las canchas por un tiempo prolongado).

Por su parte, la visita arriba a Santa Fe luego de la derrota en Formosa a manos de Gimnasia el pasado sábado.

El elenco de Guillermo Narvarte tendrá un mes determinante en su búsqueda por consolidarse dentro de los playoffs y en la antesala de lo que será la disputa de la Copa Islas Malvinas. En la tabla de colocaciones marcha noveno con 15 victorias y 12 derrotas.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA PERDIÓ EN  EL CINCUENTENARIO ANTE GIMNASIA

Mar 8, 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA RECIBE A  GIMNASIA DE COMODORO RIVADAVIA

Mar 7, 2026 reddeportiva
Básquetbol

NOVEDADES EN LA FEDERACIÓN FORMOSEÑA DE BÁSQUETBOL

Mar 5, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LNB: UNIÓN Y LA UNIÓN DE FORMOSA SE   ENFRENTAN ESTA NOCHE EN SANTA FE

10 de marzo de 2026 reddeportiva
Rugby

URF: ¡El Rugby es Coraje, Respeto y Nombre de Mujer!

10 de marzo de 2026 reddeportiva
Rugby

COMENZÓ EL TORNEO APERTURA DE LA URF “FORMOSA MI CIUDAD”

10 de marzo de 2026 reddeportiva
Polideportivo

Pescadores de toda la región participaron de la exitosa Fiesta Nacional de la Corvina de Río

9 de marzo de 2026 reddeportiva