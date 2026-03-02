LNVF: GLORIAS DE TUCUMÁN ES EL CAMPEÓN Y SAN MARTÍN DE FORMOSA QUEDÓ CUARTO

Del 17 al 28 de febrero, se disputó la Liga Nacional de Vóley Femenino en el Club General San Martín Pacífico en Mendoza. En esta segunda edición, Glorias venció a Tucumán de Gimnasia por 3-2 y se consagró campeón. El equipo formoseño de San Martín tras una fase de clasificación impecable, accedió a semifinales, y quedó cuarto en la tabla definitiva de posiciones. FOTO: Los cuatro mejores equipos de la LNVF posan en el cierre de la competencia, a la izquierda la representación de San Martín de Formosa.
Esta competencia otorgó dos ascensos para la LAF 2027, los cuales fueron obtenidos por los dos equipos finalistas: Glorias y Tucumán de Gimnasia. Los equipos descendidos a la Liga Federal del próximo año son Monteros y Gimnasia y Tiro de Salta.
Los equipos participantes se dividieron en dos zonas de ocho, donde jugaron todos contra todos. Los primeros cuatro de cada grupo, avanzaban a cuartos de final en la Ronda de Campeonato. En cambio, los demás, a la Ronda de Permanencia.
Ambos equipos pasaron a la siguiente instancia de manera invicta y liderando sus correspondientes zonas. Luego, las tucumanas jugaron un partidazo frente a San Martín de Formosa en semis, quedándose con el mismo por 3-1. Por el otro lado, Glorias se impuso en sets corridos frente a Banco Provincial de Santa Fe para seguir en carrera por el título.
El encuentro por el tercer y cuarto puesto se llevó a cabo entre Banco Provincial de Santa Fe y San Martín de Formosa. El mismo comenzó muy parejo desde el primer punto, tanto así que se estiró a un quinto set. Finalmente, Banco Provincial triunfó por 15-13 y se subió al podio.
En la final, Glorias comenzó con todo y se quedó con el primer parcial. Sin embargo, Tucumán de Gimnasia no decayó, tomó la delantera en el segundo e igualó el partido Luego, Glorias se impuso fuertemente en el tercero; pero las Lobas tampoco se dieron por vencidas y estiraron la final a un tie break. Ambos equipos batallaron en un encuentro con mucha adrenalina, emoción y festejos, hasta que Glorias triunfó15-8 en el quinto set, celebrando el primer puesto.
La premiación se realizó apenas terminó la final que, además de copas y medallas, los cuatro mejores equipos recibieron un cheque con el premio económico. También, dieron un premio a la jugadora destacada del torneo: Paula Valentina Noya de Glorias.
POSICIONES FINALES – LNVF 2026
1-Glorias de Tucumán
2- Tucumán de Gimnasia
3- Banco Provincial de Santa Fe
4- San Martín de Formosa
5- G. S. M. Pacífico
6- Unión de Santa Fe
7- Regatas
8- Universitario de Córdoba
9- Almafuerte
10- Ciudad de Nieva (Jujuy)
11- Brujas (Misiones)
12- Municipio de San Martín (Mendoza)
13- San José
14- Selección Argentina U19
15- Gimnasia y Tiro de Salta
16- Monteros de Tucumán