LNVF: SAN MARTÍN DE FORMOSA DEBUTA ANTE UNIÓN DE SANTA FE

La segunda edición de Liga Nacional de Voleibol Femenina 2026 ya empezó. Se lleva a cabo del 17 al 28 de febrero, en el Club General San Martín Pacífico en Mendoza. Este miércoles a las 9, San Martín de Formosa (FOTO) debutará frente a Unión de Santa Fe, el partido se cumplirá en el estadio del Club Pacifico.

En esta oportunidad, el torneo cuenta con la participación de 16 equipos, dos más en comparación a su edición pasada. Además, los dos equipos que lleguen a la final, serán los ascendidos a la LAF 2027.

El martes 17 fue el día en que todos los equipos llegaron y, durante la tarde, se realizó el acto inaugural. El mismo contó con la presencia de diferentes autoridades, como, por ejemplo: Juan Sardo (presidente FeVA), Augusto Carignano (presidente G. S. M. Pacífico) y Celia Montaruli (presidenta de la Federación Mendocina).

Luego, se disputó el primer partido. El local se enfrentó a Ciudad de Nieva, dónde triunfó por 3-0. Sin embargo, la acción arranca al 100% el miércoles 18, a partir de las 9hs.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Unión – Santa Fe

San José – Entre Ríos

Tucumán de Gimnasia – Tucumán

Universitario – Córdoba

Ciudad de Nieva – Jujuy

Glorias – Buenos Aires

Almafuerte – Córdoba

Gimnasia y Tiro – Salta

G. S. M. Pacífico – Mendoza

Regatas – Mendoza

San Martín – Mendoza

Brujas – Misiones

Banco – Santa Fe

Monteros Vóley – Tucumán

San Martín – Formosa

Selección Argentina