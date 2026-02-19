Voleibol

LNVF: SAN MARTÍN DE FORMOSA DEBUTA ANTE UNIÓN DE SANTA FE

Porreddeportiva

Feb 18, 2026

 

La segunda edición de Liga Nacional de Voleibol Femenina 2026 ya empezó. Se lleva a cabo del 17 al 28 de febrero, en el Club General San Martín Pacífico en Mendoza. Este miércoles a las 9, San Martín de Formosa (FOTO) debutará frente a Unión de Santa Fe, el partido se cumplirá en el estadio del Club Pacifico.

En esta oportunidad, el torneo cuenta con la participación de 16 equipos, dos más en comparación a su edición pasada. Además, los dos equipos que lleguen a la final, serán los ascendidos a la LAF 2027.

El martes 17 fue el día en que todos los equipos llegaron y, durante la tarde, se realizó el acto inaugural. El mismo contó con la presencia de diferentes autoridades, como, por ejemplo: Juan Sardo (presidente FeVA), Augusto Carignano (presidente G. S. M. Pacífico) y Celia Montaruli (presidenta de la Federación Mendocina).

Luego, se disputó el primer partido. El local se enfrentó a Ciudad de Nieva, dónde triunfó por 3-0. Sin embargo, la acción arranca al 100% el miércoles 18, a partir de las 9hs.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Unión – Santa Fe

San José – Entre Ríos

Tucumán de Gimnasia – Tucumán

Universitario – Córdoba

Ciudad de Nieva – Jujuy

Glorias – Buenos Aires

Almafuerte – Córdoba

Gimnasia y Tiro – Salta

G. S. M. Pacífico – Mendoza

Regatas – Mendoza

San Martín – Mendoza

Brujas – Misiones

Banco – Santa Fe

Monteros Vóley – Tucumán

San Martín – Formosa

Selección Argentina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Voleibol

VOLEIBOL: SAN MARTÍN GANÓ EN EL DEBUT

Feb 18, 2026 reddeportiva
Voleibol

San Martín presentó su plantel y va por el ascenso a la Liga A1 en Mendoza 2026

Feb 13, 2026 reddeportiva
Voleibol

SAN MARTÍN DE FORMOSA JUGARÁ LA LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL

Ene 16, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Básquetbol

LA UNIÓN DE FORMOSA VOLVIÓ AL TRIUNFÓ Y DETUVO A REGATAS

19 de febrero de 2026 reddeportiva
Voleibol

VOLEIBOL: SAN MARTÍN GANÓ EN EL DEBUT

18 de febrero de 2026 reddeportiva
Rugby

RUGBY: FORMOSA Y PARAGUAY EN PLENA INTEGRACIÓN REGIONAL

18 de febrero de 2026 reddeportiva
Voleibol

LNVF: SAN MARTÍN DE FORMOSA DEBUTA ANTE UNIÓN DE SANTA FE

18 de febrero de 2026 reddeportiva