LNVF: SAN MARTÍN DERROTÓ A ALMAFUERTE DE CÓRDOBA

La Franja sumó este jueves su segundo triunfo en la Liga Nacional Femenina de Voleibol que se disputa en la ciudad de Mendoza. Por la fecha dos, de la Zona 2, se impuso con autoridad al conjunto de Almafuerte de Las Varillas (Córdoba) por 3-0 (25-16, 25-18 y 25-22). El compromiso disputado en el estadio del Club San Martín Pacifico tuvo pasajes de buen nivel, y quedó en claro que las formoseñas son candidatas a luchar por una de las dos plazas que otorga el certamen organizado por la FeVA para la Liga Argentina Femenina.

El equipo dirigido por Cristian Ambrosio medirá este viernes al local San Martín. El elenco mendocino viene de caer frente por 1-3 frente a Glorias Argentinas.

FOTO: San Martín de Formosa doblegó a Almafuerte y lidera la Zona 2.