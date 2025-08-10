LO QUE DEJÓ LA CUARTA FECHA  EN LA ZONA B DE LA REVÁLIDA

La cuarta fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025, se disputó entre el sábado y el domingo. El grupo tiene tres líderes con 9 puntos: Boca Unidos, Sarmiento de Resistencia y Sportivo Las Parejas de Santa Fe.
Sol de América había caído en Formosa frente a Defensores de Villa Ramallo por 1-0, tiene 3 unidades, y en la quinta fecha visitará a Sportivo Las Parejas. A continuación, los resultados y las posiciones.
Los resultados de la cuarta
Fecha Zona B de la Reválida
Sol de América 0- Defensores de Villa Ramallo 1
Crucero del Norte 1- Gimnasia de Concepción de Uruguay 1
Sarmiento de Resistencia 2- Ben Hur de Rafaela 1
El Linqueño de Lincoln 1- Boca Unidos de Corrientes 0
Bartolomé Mitre de Posadas 0- Sportivo Las Parejas 1
Tablas de posiciones