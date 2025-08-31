Rugby

LO QUE DEJÓ LA FECHA 12 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

Porreddeportiva

Ago 31, 2025

 

Aguará de Formosa sufrió un duro revés en su presentación en la capital paraguaya donde fue derrotado por el local CURDA por 78-12, en un juego válido por la decimosegunda fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2025. El Zorro con 9 puntos se ubica en la quinta posición de la Zona B. A continuación, todos los resultados, posiciones y próxima fecha. FOTO: Aguará cayó en Asunción ante el buen equipo de CURDA.

Los resultados

En Asunción (Paraguay): CURDA 78- Aguará de Formosa 12

En Posadas (Misiones): CAPRI 31- Aranduroga de Corrientes 65

En Resistencia (Chaco): Regatas 34- San José de Asunción 19

En Resistencia (Chaco): Sixty 27- San Patricio de Corrientes 25

El sábado 16, en juego adelantado, en la ciudad de Resistencia: CURNE 61- Taraguy de Corrientes 21.

Las posiciones

Cumplidas 12 fechas, las posiciones en el Regional NEA quedó de la siguiente manera:

Zona A: CURNE 50 puntos, Aranduroga 33, Regatas 25, Sixty 20 y CAPRI 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, CURDA 33, San José 26, San Patricio 22 y Aguará 8.

Hasta el momento, CURNE tiene asegurado su lugar en semifinales. Entre Taraguy y CURDA está el segundo acceso directo a las semifinales, y Aranduroga jugará los cuartos de final.

Las otras plazas serán cubiertas por Ragatas, Sixty, San José o San Patricio.

CAPRI y Aguará quedaron sin posibilidades de luchar por el título.

La decimotercera fecha, penúltima de la etapa de clasificación, se disputará el sábado 6 de septiembre y contempla estos encuentros: Aguará – CURNE, Regatas – Taraguy, San José – CAPRI, Aranduroga – San Patricio y Sixty – CURDA.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Rugby

CAZA Y PESCA Y AGUARÁ CON LOS TÍTULOS  EN LOS JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS 2025

Ago 30, 2025 reddeportiva
Rugby

COMPLETAN LA FECHA 12 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

Ago 30, 2025 reddeportiva
Rugby

POR EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA  CURNE GOLEÓ A TARAGUY POR 61-60

Ago 19, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

LO QUE DEJÓ LA FECHA 12 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

31 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

MUCHOS GOLES EN EL FÚTBOL DE LA B

30 de agosto de 2025 reddeportiva
Rugby

CAZA Y PESCA Y AGUARÁ CON LOS TÍTULOS  EN LOS JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS 2025

30 de agosto de 2025 reddeportiva
Básquetbol

Las nueve fichas mayores que tendrá La  Unión de Formosa para la Liga Nacional

30 de agosto de 2025 reddeportiva