LO QUE DEJÓ LA FECHA 12 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Finalmente, este martes se cerró la decimosegunda fecha del Torneo de Primera B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Patria le ganó ajustadamente a Sol de Mayo por 1-0, y sigue solo en lo más alto de la tabla de posiciones con 43 unidades, producto de 11 triunfos y 1 empate.

A continuación, todos los resultados y la tabla de posiciones.

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FOTO 1: Formación de Antenor Gauna que igualó con 17 de agosto, en un cruce entre equipos del Circuito 5.

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FOTO 2: Los resultados.

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FOTO 3: Las posiciones

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