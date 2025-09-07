LO QUE DEJÓ LA FECHA 13 DEL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

El sábado se disputó íntegramente la decimotercera fecha del Torneo Regional NEA de Rugby 2025. En Formosa, el local Aguará perdió frente a CURNE de Resistencia (Chaco) por 39-28. El Zorro marcha último en la tabla de posiciones de la Zona B, con solamente 8 puntos, en la última fecha de clasificación visitará a Sixty en la capital chaqueña. A continuación, los resultados, posiciones y próxima fecha de la competencia organizada por la Unión de Rugby del NEA (URNE). FOTO: Aguará no atraviesa un buen momento en el Regional y peligra su continuidad en el circulo privilegiado.

Sábado 6 de Septiembre

En Formosa: Aguará 28 vs. CURNE de Resistencia (Chaco) 59

En Resistencia (Chaco): Regatas 37 vs. Taraguy 14

En Asunción (Paraguay): San José 106 vs. CAPRI de Posadas (Misiones) 15

En Corrientes: Aranduroga 19 vs. San Patricio 20

En Resistencia (Chaco): Sixty 31vs. CURDA de Asunción (Paraguay) 38

—

Las posiciones

Zona A: CURNE 55 puntos, Aranduroga 34, Regatas 29, Sixty 21 y CAPRI 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, CURDA 37, San José 31, San Patricio 26 y Aguará 8.

—

Ultima fecha

La decimocuarta fecha, última de la etapa clasificatoria contempla los siguientes partidos:

Sixty- Aguará

Aranduroga- CURDA

San Patricio- San José

Taraguy- CAPRI (el equipo “cuervo” tiene suspendida su cancha).

CURNE- Regatas.

—