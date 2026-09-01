LO QUE DEJÓ LA FECHA 13 DEL TORNEO DE PRIMERA B 

Se bajó el telón de la decimotercera fecha del Torneo de Primera B de la Liga Formoseña de Fútbol, y el campeonato tiene un dueño absoluto. En el cruce más atractivo y determinante de la jornada, Sportivo Patria pisó fuerte, derrotó por 3-1 a José Manuel Estrada y estiró su ventaja en lo más alto de la clasificación.

Con esta victoria, el «Decano» alcanzó las 37 unidades, una cifra que lo consolida como el único y cómodo líder del certamen, ratificando su chapa de candidato al ascenso. Estrada, por su parte, dejó pasar una oportunidad clave para recortar distancias en la pelea de arriba.

A continuación, repasamos el panorama completo que dejó el fin de semana, con todos los marcadores finales de la fecha y la fisonomía de la tabla de posiciones.

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Resultados de la fecha 13

Sportivo Patria 3- José Manuel Estrada 1

Unión del Divino Niño 2- 17 de Agosto 0

Atlético Rivadavia 0- Juventud Unida 3

Antenor Gauna 1- Sol de Mayo 0

Independiente Fontana 3- Deportivo Merlo 0

Platense 1- Juniors 2

Fátima 2- 6 de Enero 1

Domingo Savio 0- Garrido 1

Sargento Rivarola 2- El Fortín 2

República Argentina 2- Katrina 1

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FOTO 1: Estrada perdió ante el Sportivo Patria, pero mantiene su condición de único escolta del Decano.

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FOTO 2: Tabla de posiciones.

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