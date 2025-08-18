LO QUE DEJÓ LA FECHA 13 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Pasó la decimotercera fecha del Torneo de Primera B 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) y los marcadores definitivos que se anotaron son los que se detallan a continuación. FOTO: Estrada consiguió tres puntos al doblegar al Antenor Gauna por 2-1.

Programación

Sábado 16 de Agosto

Cancha del Club Sargento Rivarola

Sargento Rivarola 0- Huracán Katrina 0

Cancha del Club Fontana

Garrido 2- Juniors 0

Domingo Savio 4- Juventud 1

Primeros resultados

Viernes 15 de Agosto

Cancha del Club 8 de Diciembre

Fátima 1- 6 de Enero 2

Cancha del Club San Lorenzo

Divino Niño 1- Atlético Rivadavia 0

Antenor Gauna 1- José Manuel Estrada 2

Estadio de la localidad de Misión Laishi

Estrellas de Laishí 1- 13 de Junio 0

Estadio de la localidad de Herradura

Deportivo Tatané 2- 17 de Agosto 0

Cancha de la localidad de Villa Escolar

Deportivo Merlo 2- Independiente Fontana 1

Las posiciones: 1) Antenor Gauna 24, 2) Katrina 23, 3) República Argentina 22, 4) Estrellas de Laishí 22, 5) Domingo Savio 21, 6) Sargento Rivarola 21, 7) Tatané 20, 8) Unión del Divino Niño 20, 9) Atlético Rivadavia 19, 10) Unión del Divino Niño 18, 11) Independiente Fontana 16, 12) José Manuel Estrada 16, 13) Deportivo Merlo 14, 14) 6 de Enero 14, 15) Fátima 12, 16) 13 de Junio 11, 17) Juventud Unida 7, 18) 17 de Agosto 7, y 19) Juniors 6.

