LO QUE DEJÓ LA FECHA 14 DE LA B
Pasó la decimocuarta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. Sportivo Patria goleó a Garrido por 4-1 y se mantiene como único puntero con 40 puntos, y con 11 de distancia sobre el escolta Estrada. A continuación, todos los marcadores definitivos.
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Resultados fecha 14
Garrido del barrio Obrero 1- Sportivo Patria 4
6 de Enero 2- República Argentina 1
Sol de Mayo 1- Unión del Divino Niño 1
Deportivo Merlo 1- Domingo Savio 2
6 – Sargento Rivarola 1
17 de Agosto 1 – Atlético Rivadavia 2
El Fortín 1 – Platense 0
Juventud Unida 1 – Fátima 0
Estrada 0 – Antenor Gauna 1
Juniors 0 – Independiente Fontana 0
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FOTO: Un pasaje del juego en que Patria derrotó a Garrido en la cancha de San Lorenzo. El Decano mantiene el invicto y el objetivo es el ascenso a las A.