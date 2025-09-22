LO QUE DEJÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Pasó la decimoséptima fecha del Torneo de Primera B 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La nota de la jornada del sábado, fue la suspensión a los 19´del complemento, del juego que en la cancha del Club San Lorenzo sostenían los equipos de Antenor Gauna y Juventud del Divino Niño, a raíz de un hecho de violencia que se generó en el campo de juego, y que derivó en el ingreso de algunos violentos desde la tribuna, el compromiso estaba igualado 1-1, y en la semana surgirán novedades desde el Tribunal de Penas sobre cómo sigue la historia. FOTO: Un pasaje del compromiso que, en el estadio municipal de Herradura, igualaron 2-2, los elencos del Deportivo Tatané y Sargento Rivarola.

Los resultados de la fecha 17