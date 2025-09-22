Fútbol

LO QUE DEJÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Porreddeportiva

Sep 21, 2025

 

Pasó la decimoséptima fecha del Torneo de Primera B 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La nota de la jornada del sábado, fue la suspensión a los 19´del complemento, del juego que en la cancha del Club San Lorenzo sostenían los equipos de Antenor Gauna y Juventud del Divino Niño, a raíz de un hecho de violencia que se generó en el campo de juego, y que derivó en el ingreso de algunos violentos desde la tribuna, el compromiso estaba igualado 1-1, y en la semana surgirán novedades desde el Tribunal de Penas sobre cómo sigue la historia. FOTO: Un pasaje del compromiso que, en el estadio municipal de Herradura, igualaron 2-2, los elencos del Deportivo Tatané y Sargento Rivarola.

Los resultados de la fecha 17

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

FORMOSEÑAS IRÁN A PROBARSE EN LA CIUDAD DE CORRIENTES

Sep 20, 2025 reddeportiva
Fútbol

LA FECHA 17 DEL FÚTBOL DE LA B

Sep 19, 2025 reddeportiva
Fútbol

Con Tapia, Riquelme y Axel Kicillof, la AFA volvió a  presentar las obras en el Estadio Único de La Plata

Sep 19, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

SAN MARTÍN PERDIÓ FRENTE A CIUDAD BOLÍVAR 1-0 EN LA IDA

21 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LO QUE DEJÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO DE PRIMERA B

21 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

FORMOSEÑAS IRÁN A PROBARSE EN LA CIUDAD DE CORRIENTES

20 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

La comuna recibe la primavera con atractivas actividades el fin de semana en la ciudad

20 de septiembre de 2025 reddeportiva