LO QUE DEJÓ LA FECHA 6 DE LA ZONA B DE LA REVÁLIDA

Pasó la sexta fecha de la Zona B de la Fase de Reválida del Torneo Federal A 2025. Sol de América de Formosa bajo las órdenes del técnico interino Omar Larrosa sumó tres puntos frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (3-1), y ahora con 7 puntos, se mantiene expectante y con posibilidades de ingresar al lote de los cuatro primeros que avanzaran a la siguiente instancia, restan jugarse tres partidos de esta instancia. A continuación, todos los resultados, próxima fecha, y posiciones. FOTO: En el Lote 34, el fin de semana, la alegría fue toda solense.

—

Los resultados de la fecha 6

de la Zona B de la Reválida

—

Sarmiento de Resistencia 2- El Linqueño de Lincoln 1

Crucero del Norte de Misiones 1- Boca Unidos de Corrientes 4

Sol de América de Formosa 3- Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 1

Bartolomé Mitre de Posadas 4- Ben Hur de Rafaela (Santa Fe) 1

Sportivo Las Parejas 2- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires) 3

—

Próxima fecha- La séptima

Ben Hur de Rafaela- Sol de América de Formosa

Boca Unidos- Bartolomé Mitre

El Linqueño- Crucero del Norte

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay- Sportivo Las Parejas

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo- Sarmiento de Resistencia

—

Las posiciones: Gentileza de Ascenso del Interior

—