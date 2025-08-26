LO QUE DEJÓ LA FECHA 6 DE LA ZONA B DE LA REVÁLIDA

Pasó la sexta fecha de la Zona B de la Fase de Reválida del Torneo Federal A 2025. Sol de América de Formosa bajo las órdenes del técnico interino Omar Larrosa sumó tres puntos frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (3-1), y ahora con 7 puntos, se mantiene expectante y con posibilidades de ingresar al lote de los cuatro primeros que avanzaran a la siguiente instancia, restan jugarse tres partidos de esta instancia. A continuación, todos los resultados, próxima fecha, y posiciones. FOTO: En el Lote 34, el fin de semana, la alegría fue toda solense.
—
Los resultados de la fecha 6
de la Zona B de la Reválida
—
Sarmiento de Resistencia 2- El Linqueño de Lincoln 1
Crucero del Norte de Misiones 1- Boca Unidos de Corrientes 4
Sol de América de Formosa 3- Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 1
Bartolomé Mitre de Posadas 4- Ben Hur de Rafaela (Santa Fe) 1
Sportivo Las Parejas 2- Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires) 3
—
Próxima fecha- La séptima
Ben Hur de Rafaela- Sol de América de Formosa
Boca Unidos- Bartolomé Mitre
El Linqueño- Crucero del Norte
Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay- Sportivo Las Parejas
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo- Sarmiento de Resistencia
—
Las posiciones: Gentileza de Ascenso del Interior
—