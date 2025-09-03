LO QUE DEJÓ LA FECHA 7 DE  LA ZONA B-CAMPEONATO

Se completó este lunes la disputa de la fecha 7 de la Zona B- Campeonato del Torneo Federal A 2025. 9 de Julio de Rafaela igualó 0-0 con Sportivo Belgrano de San Francisco, y el Independiente de Chivilcoy batió a Douglas Haig de Pergamino por 2-0. En un grupo muy compacto en cuanto a los puestos de vanguardia, solamente dos puntos separan a San Martín de Formosa que esta cuarto con 11 unidades, de los lideres Sportivo Belgrano y Atlético Rafaela que tienen 13. FOTO: Pese a la caída en Santiago del Estero, San Martin mantiene intacta la chance de avanzar a los Cuartos de Final y el ascenso, en la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA,

Lunes 1 de Septiembre

9 de Julio de Rafaela 0- Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 0

Independiente de Chivilcoy 2- Douglas Haig de Pergamino 0

Domingo 31 de Agosto

Juventud Antoniana de Salta 2- Atlético Rafaela 0

Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) 1- San Martín de Formosa 0.

Libre: Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

