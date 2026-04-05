LO QUE DEJÓ LA FECHA DOS DE LA CAPITALINA DE VÓLEY

Con buen éxito se desarrolla el Torneo Oficial 2026 que organiza la Asociación Capitalina de Vóley (ACV). A continuación, los resultados anotados por la fecha 2, en las distintas categorías. FOTO 1: Equipo de Ciclón Vóley en Sub 16 Femenino.
—
Sub 12 Femenino: Tabaré 2- Villa del Rosario 0
Sub 14 Femenino: Belgrano 2- Ciclón Vóley 0 y Tabaré 2- Villa del Rosario 0
Sub 16 Femenino: Belgrano 2- Ciclón Vóley 0
Mayores de 30 Femenino: Club Iasep 2- Tabaré 0
Mayores de 40 Femenino: San José 2- Villa del Rosario 0
—
FOTO 2: Formación de Belgrano en Sub 16 Femenino.