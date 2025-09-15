LO QUE DEJÓ LA FECHA Nº 16 DEL TORNEO DE PRIMERA B DE LA LFF

El representativo de Estrellas de Laishí con 34 puntos lidera el certamen de Primera B 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), tras jugarse la decimoquinta fecha. A continuación, los resultados y la tabla de posiciones. FOTO: Deportivo Tatané festejó frente a 13 de Junio, y es el solitario escolta del puntero Estrellas de Laishí.

LOS RESULTADOS

DE LA FECHA 16

José Manuel Estrada 3- Deportivo Merlo de Villa Escolar 0

6 de Enero 2- Juniors 1

Unión del Divino Niño 1- Sargento Rivarola 1

Huracán Katrina 0- Domingo Savio 1

Juventud 0- Estrellas de Laishí 2

Rivadavia 1- República Argentina 3

Independiente Fontana 1- Garrido 1

13 de Junio 0- Deportivo Tatané 1

17 de Agosto 4- Antenor Gauna 1

Posiciones: 1) Estrellas de Laishí 34, 2) Deportivo Tatané 29, 3) Antenor Gauna 28, 4) Domingo Savio 27, 5) República Argentina 26, 6) Sargento Rivarola 25, 7) Katrina 25, 8) Estrada 22, 9) Sargento Rivarola 22, 10) Unión del Divino Niño 22, 11) Garrido 20, 12) 6 de Enero 18, 13) Independiente 17, 14) Deportivo Merlo 17, 15) 13 de Junio 17, 16) Fátima 16, 17) 17 de Agosto 11, 18) Juventud Unida 8, y 19) Juniors 8.

