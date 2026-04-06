Fútbol

LO QUE DEJÓ LA IDA DE CUARTOS DE  FINAL DEL FEDERATIVO DE CLUBES

Porreddeportiva

Abr 6, 2026

 

En la continuidad del Torneo Federativo de Clubes 2026, organizado por la Federación Formoseña de Fútbol (FFF), se disputaron entre el sábado y el domingo los cuatro partidos correspondientes a la ida de los Cuartos de Final. Cabe destacar que el certamen otorgará al campeón un boleto para el Torneo Regional Amateur, bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA. FOTO 1: 8 de Diciembre ganó y ratificó su condición de candidato al titulo.

Los marcadores finales

En Laguna Blanca: 24 de Junio de Buena Vista 2- Libertad de Clorinda 3

En Laguna Blanca: 8 de Diciembre 3- 1º de Mayo de Clorinda 1

En Pirané: Deportivo Itatí 1- Juventud de Ibarreta 0

En El Colorado: Instituto 1- Estrellas de Laishí 2

Los partidos de vuelta se cumplirán el fin de semana, y de allí surgirán los cuatro conjuntos que avanzarán a la instancia de Semifinales.

 

FOTO 2: Libertad de Clorinda volvió a ganar y sostiene su calidad de invicto en la competencia.

FOTO 3: Los resultados de los cruces de ida de Cuartos de Final.

 

 

 

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