LO QUE DEJÓ LA OCTAVA FECHA  DE LA ZONA B DE LA REVÁLIDA

Con la disputa de tres cotejos se completó este domingo la octava fecha de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A 2025. En este grupo, Sol de América de Formosa había derrotado el sábado al puntero Boca Unidos de Corrientes por 3-0, cuenta con 13 puntos, y ocupa el tercer lugar en la tabla, se encuentra en zona de clasificación a los playoffs de la Reválida por el segundo ascenso al Nacional B. En la novena y última fecha, Sol de América visitará a El Linqueño de Lincoln. FOTO: Formación de Sol de América que sumó puntos en sus últimas cuatro presentaciones, en el certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.

—

Todos los resultados

Sábado 6 de Septiembre

En Formosa: Sol de América 3- Boca Unidos de Corrientes 0

En Posadas (Misiones): Crucero del Norte 2- Sarmiento de Resistencia 3

Domingo 7 de Septiembre

En Posadas (Misiones): Bartolomé Mitre 2- El Linqueño de Lincoln 1

En Concepción del Uruguay (Entre Ríos): Gimnasia y Esgrima 2- Defensores de Villa Ramallo (Buenos Aires) 1

En Santa Fe: Sportivo Las Parejas 3- Ben Hur de Rafaela 1

—

Tabla de posiciones: Gentileza del sitio Ascenso del Interior

—