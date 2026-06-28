Fútbol LO QUE DEJÓ LA QUINTA FECHA DE LA B reddeportiva 27 de junio de 2026 0 Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas Navegación de entradas Anterior: A más de dos décadas de una noche mágica en el CentenarioSiguiente: Erasmo Jara: la leyenda del atletismo formoseño llega a «El Deporte en la Memoria» Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Historias relacionadas Fútbol LFF: PANORAMA DE LA DÉCIMA FECHA DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A reddeportiva 28 de junio de 2026 0 Fútbol QUINTA FECHA DEL FÚTBOL DE LA B reddeportiva 26 de junio de 2026 0 Fútbol Futsal AFA: VG Calcos se consagró campeón del Regional Litoral Norte en Posadas reddeportiva 19 de junio de 2026 0