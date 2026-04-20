Lo que dejó la quinta fecha  de la Zona 2 del Federal “A”

Finalizó la quinta jornada de la Zona 2 del Torneo Federal “A” 2026. Sol de América, al doblegar a Defensores de Vilelas (Chaco) por 2-1, logró alcanzar los 7 puntos para convertirse en uno de los escoltas del líder, Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones), ingresando así en zona de clasificación.

Por su parte, San Martín igualó 1-1 frente a Sarmiento en Resistencia (Chaco) y se ubica séptimo en la tabla con 5 unidades. A continuación, los resultados, posiciones y la próxima fecha:

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Resultados – Fecha 5 (Zona 2)

Sol de América 2 – Defensores de Vilelas 1

Juventud Antoniana (Salta) 1 – Bartolomé Mitre 2

Sarmiento de Resistencia 1 – San Martín 1

Boca Unidos (Corrientes) 3 – Tucumán Central 1

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Próxima fecha (Sexta)

San Martín vs. Sol de América

Tucumán Central vs. Sarmiento de Resistencia

Defensores de Vilelas vs. Juventud Antoniana

Bartolomé Mitre vs. Sarmiento de La Banda

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Foto 1: En la previa de Sol de América vs. Defensores de Vilelas, Darío Di Martino (presidente del equipo formoseño) entregó un reconocimiento a Marcelo Carrasco, integrante del cuerpo técnico chaqueño, por su exitoso paso como arquero en la institución del barrio San Miguel.

Foto 2: San Martín inicia la semana con la mente puesta en el cruce ante Sol de América, que se disputará en el Estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco.