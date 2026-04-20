Federal

Lo que dejó la quinta fecha  de la Zona 2 del Federal “A”

Porreddeportiva

Abr 20, 2026

 

Finalizó la quinta jornada de la Zona 2 del Torneo Federal “A” 2026. Sol de América, al doblegar a Defensores de Vilelas (Chaco) por 2-1, logró alcanzar los 7 puntos para convertirse en uno de los escoltas del líder, Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones), ingresando así en zona de clasificación.

Por su parte, San Martín igualó 1-1 frente a Sarmiento en Resistencia (Chaco) y se ubica séptimo en la tabla con 5 unidades. A continuación, los resultados, posiciones y la próxima fecha:

Resultados – Fecha 5 (Zona 2)

Sol de América 2 – Defensores de Vilelas 1

Juventud Antoniana (Salta) 1 – Bartolomé Mitre 2

Sarmiento de Resistencia 1 – San Martín 1

Boca Unidos (Corrientes) 3 – Tucumán Central 1

Próxima fecha (Sexta)

San Martín vs. Sol de América

Tucumán Central vs. Sarmiento de Resistencia

Defensores de Vilelas vs. Juventud Antoniana

Bartolomé Mitre vs. Sarmiento de La Banda

Foto 1: En la previa de Sol de América vs. Defensores de Vilelas, Darío Di Martino (presidente del equipo formoseño) entregó un reconocimiento a Marcelo Carrasco, integrante del cuerpo técnico chaqueño, por su exitoso paso como arquero en la institución del barrio San Miguel.

Foto 2: San Martín inicia la semana con la mente puesta en el cruce ante Sol de América, que se disputará en el Estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco.

 

 

 

Por reddeportiva

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