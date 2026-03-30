LO QUE DEJÓ LA SEGUNDA FECHA DE LA ZONA 2 DEL TORNEO FEDERAL A

Pasó la segunda fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, el certamen que organiza el Consejo Federal de la AFA. El viernes en juego adelantado, Sol de América en su debut cayó en la ciudad de Salta ante el local Juventud Antoniana por 2-1. En tanto que San Martín el otro equipo formoseño en la competencia, tuvo fecha libre. Por la tercera fecha: Sol de América en su estadio del Lote 34 en la capital formoseña será anfitrión de Sarmiento de La Banda, y San Martín visitará a Central Tucumán. Seguidamente los resultados y la tabla de posiciones. FOTO: El saludo de los capitanes y la presencia de los árbitros, en el juego entre Juventud Antoniana y Sol de América, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

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Resultados de la segunda

Fecha de la Zona 2

Viernes 27

Juventud Antoniana de Salta 2 (Pablo Alvarenga y Pablo Muné)- Sol de América de Formosa 1 (Bruno Di Martino)

Sábado 28

Defensores de Vilelas del Chaco 1 (Gonzalo Ríos) Tucumán Central 80)

Domingo 29

Bartolomé Mitre de Posadas 1 (Matías Espindola)- Tucumán Central 0

Sarmiento de La Banda 1 (Carlos Nuñez)- Sarmiento de Resistecia 1 (Emiliano Bogado)

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