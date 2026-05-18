LO QUE DEJÓ LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO DE LA B

Los equipos de Estrada, Katrina y 17 de Agosto lideran con puntaje ideal la tabla de ubicaciones tras jugarse la segunda fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). A continuación, los marcadores definitivos y las posiciones.
Resultados
Deportivo Merlo de Villa Escolar 0- Sol de Mayo 0
Sargento Rivarola 2- Sportivo Patria 2
Atlético Rivadavia 1- Domingo Savio 0
Katrina 5- 6 de Enero 0
Fátima 2- Unión del Divino Niño 1
Republica Argentina 2- Antenor Gauna 1
Platense 1- Garrido 0
Junior 1- 17 de Agosto 2
El Fortín 0- Juventud Unida 3
Independiente de Fontana 2- José Manuel Estrada 3
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Foto 1: Antenor Gauna uno de los buenos equipo del ascenso de la capital formoseña.
FOTO 2: Tabla de posiciones.