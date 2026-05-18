Fútbol

LO QUE DEJÓ LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO DE LA B

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May 18, 2026

 

Los equipos de Estrada, Katrina y 17 de Agosto lideran con puntaje ideal la tabla de ubicaciones tras jugarse la segunda fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). A continuación, los marcadores definitivos y las posiciones.

Resultados

Deportivo Merlo de Villa Escolar 0- Sol de Mayo 0

Sargento Rivarola 2- Sportivo Patria 2

Atlético Rivadavia 1- Domingo Savio 0

Katrina 5- 6 de Enero 0

Fátima 2- Unión del Divino Niño 1

Republica Argentina 2- Antenor Gauna 1

Platense 1- Garrido 0

Junior 1- 17 de Agosto 2

El Fortín 0- Juventud Unida 3

Independiente de Fontana 2- José Manuel Estrada 3

Foto 1: Antenor Gauna uno de los buenos equipo del ascenso de la capital formoseña.

FOTO 2: Tabla de posiciones.

 

 

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