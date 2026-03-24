Rugby

LO QUE DEJÓ LA TERCERA FECHA DE LA COPA FORMOSA TU CIUDAD

Porreddeportiva

Mar 24, 2026

RUGBY

 

Pasó la tercera fecha del Torneo de Primera División Masculina “Copa Formosa tu Ciudad”, que organiza la Unión de Formosa de Rugby, con la adhesión de la Municipalidad de Formosa. El certamen entregará un boleto para el Regional B. FOTO: Formación de Aguará que lidera las posiciones con puntaje ideal.

A continuación, los resultados, tabla de posiciones y próxima fecha.

Resultados de la tercera fecha

Fundación Aborigen 26- Aguará 62

Fundación Qompí 24- San Cipriano 17

Caza y Pesca 19- Chajá 38

Posiciones: 1) Aguará 15, 2) Fundación Aborigen 9, 3) Qompí 9, 4) Caza y Pesca 5, 5) Chajá 5 y 6) San Cipriano Rugby 1.

Próxima fecha- la cuarta: Chajá- San Cipriano, Aguará- Fundación Qompí y Caza y Pesca- Fundación Aborigen.

 

 

 

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