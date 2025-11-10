Fútbol

LO QUE DEJÓ LA TERCERA FECHA DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR

Porreddeportiva

Nov 10, 2025

 

Pasó la tercera fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur 2025, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. A continuación, los resultados de los cruces entre equipos de Formosa, posiciones, y próxima fecha. FOTO 1: Un pasaje del encuentro jugado en la capital formoseña entre Defensores del Rosario y Tablita. La asistencia de público fue importante.

Zona 1

Domingo 9 de Noviembre

Defensores del Rosario 2 (Emmanuel Fernández 30´´ PT y Guillermo Romero 34´PT)- Deportivo Tablita de Pirané 0.

Arbitro: María Soledad Ríos (Resistencia- Chaco)

Estadio: Defensores del Río- Ciudad de Formosa)

Posiciones: 1) Defensores del Rosario 6, 2) Deportivo Tablita 3 y 3) Juventud de Clorinda 0.

Próxima fecha (Cuarta- Primera de las revanchas): Defensores del Rosario- Juventud de Clorinda

Zona 2

Sábado 8 de Noviembre

Argentinos del Norte 4- Mariano Moreno de Villa 213 2

Arbitro: Venancio Rolón (Formosa)

Estadio: Argentinos del Norte- Ciudad de Clorinda

Posiciones: 1) Argentinos del Norte 4, 2) 8 de Diciembre de Formosa 4 y 3) Mariano Moreno de Villa 213 0.

Próxima fecha (Cuarta- Primera de las revanchas): 8 de Diciembre- Mariano Moreno

FOTO 2: Argentinos del Norte ganó su compromiso ante Mariano Moreno de Villa 213.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

LA TERCERA FECHA DEL REGIONAL AMATEUR PARA LAS ZONAS 1 Y 2

Nov 5, 2025 reddeportiva
Fútbol

La Selección formoseña de Futsal parte rumbo al Torneo Nacional en Misiones

Nov 4, 2025 reddeportiva
Fútbol

TRA: GANÓ TABLITA EN EL DEBUT

Nov 3, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS LOCALES RECORDARON SU DÍA

10 de noviembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LO QUE DEJÓ LA TERCERA FECHA DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR

10 de noviembre de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN GANÓ EN RÍO CUARTO Y SIGUE SOÑANDO

9 de noviembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

CANAL 3: LAURENT ROSSI EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

9 de noviembre de 2025 reddeportiva