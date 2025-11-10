LO QUE DEJÓ LA TERCERA FECHA DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR

Pasó la tercera fecha de las zonas 1 y 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur 2025, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. A continuación, los resultados de los cruces entre equipos de Formosa, posiciones, y próxima fecha. FOTO 1: Un pasaje del encuentro jugado en la capital formoseña entre Defensores del Rosario y Tablita. La asistencia de público fue importante.
Zona 1
Domingo 9 de Noviembre
Defensores del Rosario 2 (Emmanuel Fernández 30´´ PT y Guillermo Romero 34´PT)- Deportivo Tablita de Pirané 0.
Arbitro: María Soledad Ríos (Resistencia- Chaco)
Estadio: Defensores del Río- Ciudad de Formosa)
Posiciones: 1) Defensores del Rosario 6, 2) Deportivo Tablita 3 y 3) Juventud de Clorinda 0.
Próxima fecha (Cuarta- Primera de las revanchas): Defensores del Rosario- Juventud de Clorinda
Zona 2
Sábado 8 de Noviembre
Argentinos del Norte 4- Mariano Moreno de Villa 213 2
Arbitro: Venancio Rolón (Formosa)
Estadio: Argentinos del Norte- Ciudad de Clorinda
Posiciones: 1) Argentinos del Norte 4, 2) 8 de Diciembre de Formosa 4 y 3) Mariano Moreno de Villa 213 0.
Próxima fecha (Cuarta- Primera de las revanchas): 8 de Diciembre- Mariano Moreno
FOTO 2: Argentinos del Norte ganó su compromiso ante Mariano Moreno de Villa 213.