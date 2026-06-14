LO QUE DEJÓ LA TERCERA FECHA  DEL TORNEO REGIONAL DE RUGBY

La tercera fecha del Torneo Regional NEA de Rugby 2026 se disputó íntegramente este sábado en Formosa, Corrientes, Posadas y Resistencia. En la capital formoseña el local Aguará cayó ante San José de Asunción (Paraguay) por 23-29. A continuación los resultados definitivos, posiciones y próxima fecha del certamen organizado por Unión de Rugby del Nordeste (URNE).
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Sábado 13 de Junio
Los resultados en Primera- Fecha tres
En Posadas: CAPRI 28 – CURDA de Asunción 64 (0 – 5)
En Corrientes: Taraguy 38 – Regatas de Resistencia 0 (5 – 0)
En Resistencia: Sixty 16 – Aranduroga de Corrientes 30 (0 – 5)
En Formosa: Aguará 23 – San José de Asunción 29 (1 – 4)
En Corrientes: San Patricio 9 – CURNE de Resistencia 39 (0 – 5)
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Las posiciones en Primera
1°) Taraguy 15
2°) CURNE 11
3°) Aranduroga 10
4°) CURDA 10
5°) San Patricio 9
6°) San José 8
7°) Sixty 5
8°) Aguará 5
9°) Regatas de Resistencia 2
10°) CAPRI 0
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FOTO: Aguará en un partido parejo y muy reñido perdió ajustadamente frente a San José de Asunción.
Próxima fecha – La cuarta 20/6:
Taraguy vs. CAPRI
Aguará de Formosa vs. Sixty
San Patricio vs. Regatas
CURNE vs. Aranduroga
San José vs. CURDA.
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