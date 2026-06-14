Rugby

LO QUE DEJÓ LA TERCERA FECHA  DEL TORNEO REGIONAL DE RUGBY

Porreddeportiva

Jun 13, 2026

 

La tercera fecha del Torneo Regional NEA de Rugby 2026 se disputó íntegramente este sábado en Formosa, Corrientes, Posadas y Resistencia. En la capital formoseña el local Aguará cayó ante San José de Asunción (Paraguay) por 23-29. A continuación los resultados definitivos, posiciones y próxima fecha del certamen organizado por Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

Sábado 13 de Junio

Los resultados en Primera- Fecha tres

En Posadas: CAPRI 28 – CURDA de Asunción 64 (0 – 5)

En Corrientes: Taraguy 38 – Regatas de Resistencia 0 (5 – 0)

En Resistencia: Sixty 16 – Aranduroga de Corrientes 30 (0 – 5)

En Formosa: Aguará 23 – San José de Asunción 29 (1 – 4)

En Corrientes: San Patricio 9 – CURNE de Resistencia 39 (0 – 5)

Las posiciones en Primera

1°) Taraguy 15

2°) CURNE 11

3°) Aranduroga 10

4°) CURDA 10

5°) San Patricio 9

6°) San José 8

7°) Sixty 5

8°) Aguará 5

9°) Regatas de Resistencia 2

10°) CAPRI 0

FOTO: Aguará en un partido parejo y muy reñido perdió ajustadamente frente a San José de Asunción.

 

Próxima fecha – La cuarta 20/6:

Taraguy vs. CAPRI

Aguará de Formosa vs. Sixty

San Patricio vs. Regatas

CURNE vs. Aranduroga

San José vs. CURDA.

 

 

Por reddeportiva

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