Lo que resta hasta las semifinales
REGIONAL DE RUGBY DEL NEA
Tanto en Primera como en Intermedia y en el Ascenso, el Regional del NEA en su 26ta edición entra en su etapa de definición, con las últimas cuatro fechas. Luego de una ventana por el Torneo del Interior, este fin de semana del 19 y 20 de septiembre vuelve la actividad con la 13ra fecha.
Volverá a haber otra ventana el 26 de septiembre, para luego entrar en una seguidilla de tres fechas para la definición, y conocer a los semifinalistas.
Las posiciones hasta el momento y los cruces que restan ofrecen un panorama atractivo para los cinco de arriba que buscan las cuatro plazas en juego.
Recordemos que hace una semana se conoció que la licitación para la organización de las finales, la ganó Taraguy RC y albergará tanto las semifinales (31/10 y 1/11) como finales (7y8/11), del Regional del NEA, como las del Oficial de la URNE. Habrá otra ventana el sábado 24/10 antes de las semifinales.
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REGIONAL DE PRIMERA
13ra fecha – 19/9: Aguará vs. Taraguy; Regatas vs. San Patricio; Aranduroga vs. CURNE y CURDA vs. San José.
14ta fecha – 3/10: Taraguy vs. CURDA; San José vs. Aranduroga; CURNE vs. Regatas y San Patricio vs. Aguará.
15ta fecha – 10/10: San Patricio vs. Taraguy; San José vs. CURNE; Aguará vs. CURDA; Regatas vs. Aranduroga.
16ta fecha – 17/10: Regatas vs. San José; Aranduroga vs. Aguará; CURDA vs. San Patricio y Taraguy vs. CURNE.
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REGIONAL DE INTERMEDIA
13ra fecha – 19/9: Aguará vs. Taraguy; Regatas vs. San Patricio; Aranduroga vs. CURNE y Libre: Sixty.
14ta fecha – 3/10: Libre: Taraguy; Sixty vs. Aranduroga; CURNE vs. Regatas y San Patricio vs. Aguará.
15ta fecha – 10/10: San Patricio vs. Taraguy; Sixty vs. CURNE; Libre: Aguará; Regatas vs. Aranduroga.
16ta fecha – 17/10: Regatas vs. Sixty; Aranduroga vs. Aguará; Libre: San Patricio y Taraguy vs. CURNE.
REGIONAL DE ASCENSO
4ta fecha: Lomas vs. Sixty; Pay Ubre vs. Caza y Pesca; Qompí vs. CAPRI y Tacurú vs. Abipones.
5ta fecha: Sixty vs. Abipones; CAPRI vs. Tacurú; Caza y Pesca vs. Qompí y Lomas vs. Pay Ubre.
6ta fecha: Pay Ubre vs. Sixty; Qompí vs. Lomas; Tacurú vs. Caza y Pesca y Abipones vs. CAPRI.
7ma fecha: Sixty vs. CAPRI; Caza y Pesca vs. Abipones; Lomas vs. Tacurú y Pay Ubre vs. Qompí.
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POSICIONES
Regional Primera: 1°) Taraguy 47; 2°) Aranduroga 45; 3°) CURNE 45; 4°) San José 33; 5°) CURDA 33; 6°) San Patricio 24; 7°) Aguará 19; 8°) Regatas 16.
Regional Intermedia: 1°) Taraguy 42; 2°) CURNE 37; 3°) Aranduroga 34; 4°) Sixty 23; 5°) San Patricio 19; 6°) Aguará 13; 7°) Regatas 10.
Regional Ascenso: 1°) Sixty 14; 2°) Tacurú 11; 3°) Lomas 11; 4°) CAPRI 10; 5°) Abipones 10; 6°) Caza y Pesca 4; 7°) Qompí 0; 8°) Pay Ubre 0.
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FOTO: El rugby regional vuelve a cobrar protagonismo el fin de semana en las capitales del NEA…