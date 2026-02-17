Los cuatro equipos que ascendieron al Federal A

Este domingo, el Torneo Regional Federal Amateur definió a los cuatro equipos que competirán en el Federal A en 2026.Ocho equipos del interior quedaron en pie tras superar las exigentes fases regionales, pero Escobar F.C., Tucumán Central, Fundación Amigos por el Deporte y Defensores de Puerto Vilelas se llevaron la recompensa tan buscada. La ilusión del ascenso se definió en una tarde decisiva.Los protagonistas de esta instancia fueron Ferro Carril Oeste (General Pico), Escobar F.C., General Paz Juniors, Tucumán Central, Fundación Amigos por el Deporte, La Amistad, Defensores de Vilelas y Juventud Unida. Cada llave tuvo un operativo especial coordinado por el Consejo Federal y la AFA, con organización integral en cada sede.

Resultados de las finales del Torneo Regional AmateurFerro Carril Oeste (General Pico) 0 vs. 1 Escobar F.C.

General Paz Juniors (Córdoba) 1 (2) vs. 1 (3) Tucumán Central

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) 3 vs. 2 La Amistad (Cipolletti)

Defensores (Puerto Vilelas) (7) vs. (6) Juventud Unida (Gualeguaychú)