LOS EQUIPOS DE FORMOSA CON HOJA DE RUTA PARA EL REGIONAL AMATEUR

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles las zonas y el fixture de Torneo Regional 2025-2026, que se pondrá en marcha el domingo 19 de octubre. La provincia de Formosa, que integra la Región Litoral Norte, tendrá seis equipos en competencia, distribuidos en dos grupos de tres.

En la zona 1, están los representativos de: Defensores del Rosario (Liga Formoseña de Fútbol), Atlético Recreativo Juventud (Liga Clorindense de Fútbol) y Deportivo Tablita (Liga Piranense de Fútbol). La primera fecha tendrá este cruce: Juventud de Clorinda- Defensores del Rosario. Tendrá fecha libre: Deportivo Tablita. Fecha 2: Deportivo Tablita- Juventud de Clorinda. Libre: Defensores del Rosario. Fecha 3: Defensores del Rosario- Deportivo Tablita. Libre: Juventud de Clorinda. En los juegos de vuelta se invierten la condición de local.

En la zona 2, se encuentran los conjuntos de: 8 de Diciembre (Liga Formoseña de Fútbol), Argentinos del Norte (Liga Clorindense de Fútbol) y Mariano Moreno de Villa 213 (Liga de Fútbol del Sur). En la primera fecha confrontaran: 8 de Diciembre- Argentinos del Norte. Libre; Mariano Moreno. Fecha 2: Mariano Moreno- 9 de Diciembre, Libre: Argentinos del Norte. Fecha 3: Argentinos del Norte- Mariano Moreno, Libre: 8 de Diciembre. En los cotejos de vuelta se invierten la calidad de local.

En cada una de las dos zonas, los equipos se enfrentarán todos contra todos, en partidos de ida y vuelta. El Regional, entregará 4 ascensos al Federal A 2026, y participaran 333 clubes de toda la Argentina.

FOTO: Hinchada de 8 de Diciembre que alentará a su equipo en el debut frente a Argentinos del Norte de Clorinda, en el Lote 15 Bis, en la capital formoseña.

REGLAMENTO

REGION LITORAL NORTE

Primera Ronda

Está integrada por DIEZ (10) zonas, cinco de cuatro (4) clubes cada una y cinco de tres (3) clubes cada una.

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de las zonas integradas

por cuatro clubes cada una, los clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres clubes

cada una y el mejor club ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una (Total

16 equipos).-

Segunda Ronda

Está integrada por los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Ronda.-

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los ocho (8) ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

Tercera Ronda

Está integrada por los ocho (8) clubes clasificados de la Segunda Ronda.

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda

Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Tercera Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda

Estará integrada por los dos (2) clubes clasificados de la Cuarta Ronda.

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

El ganador clasifica a la Etapa Final.

REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR

Primera Ronda

Está integrada por SIETE (9) zonas, seis zonas de cuatro (4) clubes cada una y tres zonas de tres (3) clubes

cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una, los clubes ubicados en el primer lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una y el mejor club ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por tres clubes cada una (Total 16).-

Segunda Ronda

Está integrada por los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Ronda.

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los ocho (8) ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda

Está integrada por los ocho (8) clubes clasificados de la Segunda Ronda.

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda

Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Tercera Ronda.

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda

Estará integrada por los dos (2) clubes clasificados de la Cuarta Ronda.

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.