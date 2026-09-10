Los Juegos Evita Formoseños consolidan el lazo  entre la Provincia y los municipios del interior

En el marco del constante desarrollo de las finales provinciales de los Juegos Evita Formoseños, la capital provincial se convirtió una vez más en el punto de encuentro no solo de jóvenes deportistas, sino también de los conductores de la política deportiva de cada localidad. En ese contexto, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la Provincia, Mario Romay, mantuvo una reunión de trabajo con Nelson López, responsable del área de deportes de General Belgrano.

El encuentro sirvió para repasar el presente deportivo de los municipios del interior y poner en valor el esfuerzo logístico y organizativo de las delegaciones. General Belgrano desembarcó en esta etapa de la competencia con sus equipos de hockey y sus parejas de pádel. Desde la organización destacaron el protagonismo de esta localidad, que ya cuenta en su historial reciente con el orgullo de haberse consagrado campeón provincial en la disciplina de fútbol femenino.

La presencia de Nelson López en la capital provincial sumó además un valioso componente de experiencia técnica. El funcionario belgranense es recordado en el ámbito deportivo local por su destacada trayectoria como futbolista, habiendo integrado diversos equipos de Formosa y la región.

De esta manera, los Juegos Evita Formoseños reafirman su rol central en la integración del territorio provincial, garantizando de forma conjunta entre la Provincia y los municipios el acceso directo al deporte de alta competencia para la juventud formoseña.

FOTO: El secretario de Deportes de Formosa, Mario Romay, junto a Nelson López, y un acompañante.

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