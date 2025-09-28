Los Juegos Evita Formoseños tienen a sus campeones en levantamiento olímpico Fue reparto entre tres

El torneo Provincial tuvo la participación de atletas de Laguna Naineck, Villafañe y Siete Palmas –las tres con primeros lugares- y se realizó en el Gimnasio Motion de la ciudad capital con acción en ambas ramas, cada una de ellas divididas por categorías, de acuerdo al peso de los participantes. FOTO: Los campeones posando para la posteridad

Estos fueron los mejores: Masculino: Hasta 55 kilos: 1) Tiago Filippini de Naineck y 2) Gonzalo Aveiro de Naineck.

Hasta 61 kilos: 1) Uriel Leiva de Villafañe, 2) Nicolás Gaona de Villafañe y 3) Alan Riquelme de Naineck.

Hasta 67 kilos: 1) Benjamín Valenzuela de Villafañe, 2) Valentín Sánchez de Naineck y 3) Ramiro Fernández de Villafañe.

Hasta 73 kilos: 1) Octavio Bareiro de Siete Palmas y 2) Esteban Salinas de Naineck.

Hasta 81 kilos: 1) Braulio Ramos de Siete Palmas y 2) Wilson Garay de Siete Palmas.

Más de 89 kilos: 1) Tiago Zalazar de Villafañe y 2) Cristopher Imfeld de Naineck.

Femenino: Hasta 45 kilos: 1) Ariane Zayas de Villafañe.

Hasta 55 kilos: 1) Abigail Villamayor de Naineck, 2) Fernanda Garay de Villafañe y 3) Careli Mencía de Naineck.

Hasta 59 kilos: 1) Florencia Garay de Villafañe y 2) Anabel Verdún de Naineck.

Hasta 64 kilos: 1) Larisa Villamayor de Naineck y Norma Avalos de Naineck.