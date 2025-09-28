Polideportivo

Los Juegos Evita Formoseños tienen a sus campeones en levantamiento olímpico Fue reparto entre tres

Porreddeportiva

Sep 28, 2025

 

El torneo Provincial tuvo la participación de atletas de Laguna Naineck, Villafañe y Siete Palmas –las tres con primeros lugares- y se realizó en el Gimnasio Motion de la ciudad capital con acción en ambas ramas, cada una de ellas divididas por categorías, de acuerdo al peso de los participantes. FOTO: Los campeones posando para la posteridad

Estos fueron los mejores: Masculino: Hasta 55 kilos: 1) Tiago Filippini de Naineck y 2) Gonzalo Aveiro de Naineck.

Hasta 61 kilos: 1) Uriel Leiva de Villafañe, 2) Nicolás Gaona de Villafañe y 3) Alan Riquelme de Naineck.

Hasta 67 kilos: 1) Benjamín Valenzuela de Villafañe, 2) Valentín Sánchez de Naineck y 3) Ramiro Fernández de Villafañe.

Hasta 73 kilos: 1) Octavio Bareiro de Siete Palmas y 2) Esteban Salinas de Naineck.

Hasta 81 kilos: 1) Braulio Ramos de Siete Palmas y 2) Wilson Garay de Siete Palmas.

Más de 89 kilos: 1) Tiago Zalazar de Villafañe y 2) Cristopher Imfeld de Naineck.

Femenino: Hasta 45 kilos: 1) Ariane Zayas de Villafañe.

Hasta 55 kilos: 1) Abigail Villamayor de Naineck, 2) Fernanda Garay de Villafañe y 3) Careli Mencía de Naineck.

Hasta 59 kilos: 1) Florencia Garay de Villafañe y 2) Anabel Verdún de Naineck.

Hasta 64 kilos: 1) Larisa Villamayor de Naineck y Norma Avalos de Naineck.

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

LFF: 8 DE DICIEMBRE GANADOR EN  QUINTA Y CUARTA DE LA ZONA SUR

Sep 28, 2025 reddeportiva
Polideportivo

DEFENSORES DEL ROSARIO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Sep 27, 2025 reddeportiva
Polideportivo

INSFRÁN HABILITÓ LA REMOZADA PILETA MUNICIPAL DE JUÁREZ

Sep 23, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Rugby

GANO CAZA Y PESCA, PERDIÓ AGUARÁ

28 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN CAYÓ POR 4-1 ANTE CIUDAD DE BOLÍVAR

28 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

LFF: 8 DE DICIEMBRE GANADOR EN  QUINTA Y CUARTA DE LA ZONA SUR

28 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

Los Juegos Evita Formoseños tienen a sus campeones en levantamiento olímpico Fue reparto entre tres

28 de septiembre de 2025 reddeportiva