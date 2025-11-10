Polideportivo

LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS LOCALES RECORDARON SU DÍA

Porreddeportiva

Nov 10, 2025

 

Los periodistas deportivos recordaron su día, y en ese marco el 7 de noviembre, compartieron una cena de camaradería que fue ofrecida por la Secretaría de Deporte de la Provincia. Fue un buen momento para que trabajadores de diarios, radios, TV, y sitios en la internet, pudieran disfrutar el placer de una charla amena, y disfrutar de una bien servida mesa.

El secretario de Deportes Mario Romay, valoró el rol del periodismo deportivo formoseño, e instó a seguir en la senda de informar con responsabilidad y vocación sobre cuanto acontece en el mundo del deporte. Por su parte Vicente Covis, eterno impulsor de este tipo de encuentros, agradeció la presencia de los colegas, y deseo un feliz día a todos los periodistas deportivos de Formosa.

En el cierre llegaron los sorteos, y hubo premios para todos. La magnífica noche se cerró con un brindis, y el compromiso de mantener siempre los lazos de amistad y colaboración entre los periodistas deportivos del medio.

FOTO: Los periodistas deportivos posan junto al secretario de Deportes Mario Romay.

 

 

 

Por reddeportiva

