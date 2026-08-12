LOS RESULTADOS DE LA OCTAVA FECHA DEL REGIONAL DE RUGBY
El Torneo Regional del NEA completó su octava jornada de la Fase 1 con un fin de semana vibrante que dejó definiciones de peso en la vanguardia y una bocanada de aire fresco en la pelea por la permanencia. El gran foco de atención estuvo en Corrientes, donde Taragüy se quedó con el superclásico tras vencer de forma agónica a Aranduroga por 26 a 25.
Las «Cebras» se habían ido al descanso en ventaja por 15 a 13, pero en el complemento el «Cuervo» reaccionó a puro corazón. Con este festejo por la mínima diferencia, el puntero estiró su invicto y se aseguró matemáticamente el primer lugar de la etapa a falta de una fecha para el cierre.
Por su parte, Aguará de Formosa logró un triunfo vital al derrotar con autoridad a San Patricio por 41 a 21. Los zorros formoseños impusieron condiciones en su cancha, sumaron puntos de oro para escapar de la zona baja y comprometieron la situación del equipo «santo», que bajó del podio.
La jornada de alto goleo se trasladó a Posadas, donde CURNE aplastó a CAPRI por 64 a 19, una victoria aplastante que le permite trepar al tercer escalón del campeonato. En tanto, CURDA festejó en condición de visitante al vencer ajustadamente a Regatas Resistencia por 26 a 22 en la Isla de Villa Río Negro.
Este domingo en Asunción (Paraguay) el local San José derrotó a Sixty de Resistencia por 59-19.
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Resultados de la fecha 8
Sábado 08-08
Aguará 41 – San Patricio 21
Regatas 22 – CURDA 26
CAPRI 19 – CURNE 64
Taraguy 26 – Aranduroga 25
Domingo 09
San José 59 – Sixty 19
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Las posiciones
Taraguy 36
Aranduroga 30
CURNE 26
CURDA 24
San Patricio 22
San José 20
Aguará 13
Regatas 12
Sixty 10
CAPRI 0
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La novena fecha
CURNE – Taraguy
San Patricio – San José
CURDA – Aguará
Aranduroga – CAPRI
Regatas – Sixty
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FOTO: En una enorme actuación Aguará de Formosa derrotó a San Patricio de Corrientes por el Regional NEA.