El Torneo Regional del NEA completó su octava jornada de la Fase 1 con un fin de semana vibrante que dejó definiciones de peso en la vanguardia y una bocanada de aire fresco en la pelea por la permanencia. El gran foco de atención estuvo en Corrientes, donde Taragüy se quedó con el superclásico tras vencer de forma agónica a Aranduroga por 26 a 25.

Las «Cebras» se habían ido al descanso en ventaja por 15 a 13, pero en el complemento el «Cuervo» reaccionó a puro corazón. Con este festejo por la mínima diferencia, el puntero estiró su invicto y se aseguró matemáticamente el primer lugar de la etapa a falta de una fecha para el cierre.

Por su parte, Aguará de Formosa logró un triunfo vital al derrotar con autoridad a San Patricio por 41 a 21. Los zorros formoseños impusieron condiciones en su cancha, sumaron puntos de oro para escapar de la zona baja y comprometieron la situación del equipo «santo», que bajó del podio.

La jornada de alto goleo se trasladó a Posadas, donde CURNE aplastó a CAPRI por 64 a 19, una victoria aplastante que le permite trepar al tercer escalón del campeonato. En tanto, CURDA festejó en condición de visitante al vencer ajustadamente a Regatas Resistencia por 26 a 22 en la Isla de Villa Río Negro.

Este domingo en Asunción (Paraguay) el local San José derrotó a Sixty de Resistencia por 59-19.

—

Resultados de la fecha 8

Sábado 08-08

Aguará 41 – San Patricio 21

Regatas 22 – CURDA 26

CAPRI 19 – CURNE 64

Taraguy 26 – Aranduroga 25

Domingo 09

San José 59 – Sixty 19

—

Las posiciones

Taraguy 36

Aranduroga 30

CURNE 26

CURDA 24

San Patricio 22

San José 20

Aguará 13

Regatas 12

Sixty 10

CAPRI 0

—

La novena fecha

CURNE – Taraguy

San Patricio – San José

CURDA – Aguará

Aranduroga – CAPRI

Regatas – Sixty

—

FOTO: En una enorme actuación Aguará de Formosa derrotó a San Patricio de Corrientes por el Regional NEA.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas