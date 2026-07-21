LOS RESULTADOS DE LA OCTAVA FECHA DEL REGIONAL DEL NEA

Pasó la séptima fecha del Torneo Regional de Rugby del NEA 2026 que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). En Formosa, el local Aguará cayó ante Aranduroga de Corrientes por 26-7. A continuación todos los marcadores definitivos.

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Los resultados la fecha 7

Sábado 18 de julio

Sixty 31-43 Taraguy

CAPRI 24-46 Regatas

Aguará 7-26 Aranduroga

San Patricio 31-26 CURDA

CURNE 30-24 San José

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La fecha 8

La octava fecha recién se jugará el fin de semana el 7 y 8 de agosto con un partido destacado, el clásico correntino entre Taraguy y Aranduroga.

También se medirán Regatas vs. Curda, San José vs. Sixty, Capri vs. Curne y Aguará vs. San Patricio.

Una vez que concluya la primera fase (9 fechas), los ochos primeros disputarán una segunda ronda de todos contra todos y acumulación de puntos con la primera fase1. Mientras que los dos últimos ubicados pasarán a disputar la Zona Ascenso.

Cuando concluya la segunda fase, los cuatro primeros disputarán las semifinales de la temporada 2026 del Regional

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FOTO: El rugby regional tuvo protagonismo el fin de semana en el marco de la fecha 7.

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