LOS RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA DEL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

Entre el sábado y este martes se disputaron los partidos correspondientes a la quinta fecha del Torneo Federativo de Clubes, el certamen organizado por la Federación Formoseña de Fútbol (FFF). El campeón se quedará con el boleto para jugar la próxima edición del Torneo Regional Amateur, en la órbita del Consejo Federal de la AFA. A continuación, todos los resultados. FOTO: Inter del barrio Obrero, de buena campaña en el Federativo.

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Resultados de la fecha 5

Zona 1

Libertad de Clorinda (3) – 1º de Julio de General Guemes (2)

Sargento Cabral de Siete Palmas (2)- 8 de Diciembre de Laguna Blanca (1)

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Zona 2

Inter de Formosa (1)- 24 de Junio de Buena Vista (0)

Libertad de Buena Vista (1)- 1º de Mayo de Clorinda (2)

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Zona 3

San Jorge de Pirané (0)- Sudamérica de Laguna Blanca (0)

Estudiantes de Pirané (3)- Juventud de Ibarreta (2)

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Zona 4

Instituto de Villa 213 (4)- El Corralito de Pirané (2)

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Zona 5

Estrellitas del Sur de Villafañe (2)- Estrellas de Misión Laishi (4)

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Zona 6

Mariano Moreno de Villa 213 (1)- Independiente de El Colorado (1)

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Regularizados

Zona 1

1º de Julio de Villa General Guemes- Sargento Cabral de Siete Palmas

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Zona 3

Juventud de Ibarreta- San Jorge de Pirané

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