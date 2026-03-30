LOS RESULTADOS, POSICIONES Y CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL FEDERATIVO

Con la disputa de la tercera fecha de las revanchas, se cerró la fase de clasificación a los Cuartos de Final del Torneo Federativo de Clubes, competencia que organiza la Federación Formoseña de Fútbol (FFF), y que entregará un boleto para el Torneo Regional Amateur que se juega bajo la órbita del Consejo Federal de la AFA. A continuación, los marcadores anotados entre el sábado y domingo, las posiciones en cada una de las seis zonas, y los cruces de Cuartos de Final. FOTO: 8 de Diciembre de Laguna Blanca, uno de los candidatos a llegar a la instancia final.

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