LOS RESULTADOS DE LA FECHA 12 DEL REGIONAL DE RUGBY

Se disputaron el fin de semana los cuatro juegos de la 12da fecha del Regional del NEA, que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). En el duelo correntino, con los dos arriba frente a frente, hubo empate en 24, con reparto de puntos. Mientras que otro solido triunfo de CURNE de Resistencia por 36 a 21 ante San Patricio de Corrientes ya alcanzó al escolta. Y San José de Asunción (Paraguay) obtuvo un ajustado triunfo ante Aguará de Formosa por 34 a 27, que le suman puntos para seguir en carrera a las semifinales. En tanto que CURDA de Asunción doblegó a Regatas de Resistencia por 28-18.

Y de esta manera con estos resultados, Taraguy sigue como líder con 47.

La semana venidera habrá ventana, y el 19 de septiembre se estará jugando la 13ra fecha con estos partidos: Aguará vs. Taraguy; Regatas vs. San Patricio; Aranduroga vs. CURNE y CURDA vs. San José.

FOTO: En Asunción, el local CURDA superó a Regatas de la capital chaqueña en un partido de buen nivel.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas