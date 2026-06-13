LUCAS OJEDA EN EL DEPORTE EN   LA MEMORIA POR EL CANAL 3

El exdelantero Lucas Ramón Ojeda Villanueva protagonizará un nuevo capítulo de “El Deporte en la Memoria”, el ciclo televisivo conducido por el reconocido periodista Alfredo Domínguez. El encuentro se emitirá a través de la pantalla de Canal 3 de Formosa este sábado a las 19, con una segunda emisión el domingo a las 16.

Esta entrevista reúne a dos figuras con un profundo arraigo e historia dentro del periodismo y el fútbol de la provincia de Formosa. Ambos reconocidos por el profesionalismo y el conocimiento puestos al servicio del deporte.

Nacido en la capital formoseña, Lucas Ojeda construyó una respetable carrera profesional como atacante, destacándose por su velocidad y llegada al gol:

Se formó en las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, club con el que debutó en el fútbol grande de Argentina en el año 2005. Permaneció en la institución de Avellaneda hasta 2007, compartiendo vestuario con figuras de renombre nacional.

Tras su paso por el «Rojo», vistió las camisetas de Tigre (2007) y San Martín de Tucumán (2007) en la máxima categoría. Posteriormente, sumó minutos en el ascenso con clubes como Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

En el extranjero, logró continuidad y un rendimiento destacado en el fútbol chileno defendiendo los colores de Rangers de Talca, O’Higgins y Deportes Iquique. También sumó experiencia en la liga de Bolivia jugando para Universitario de Sucre.

En su retorno al pago natal, aportó su jerarquía en la Primera A de la Liga Formoseña de Fútbol con las camisetas de Sol de América, Independiente Fontana y Libertad del Barrio Eva Perón. Tras su retiro como futbolista, se diplomó como director técnico profesional, asumiendo la conducción táctica de distintos clubes del medio local.

El periodista Alfredo Domínguez amén de ser un reconocido y respetado exponente del polideportivo, se ha especializado en homenajear y rescatar del olvido las trayectorias de los atletas, entrenadores y relatores más influyentes del deporte formoseño y regional. Este fin de semana la cita es con Lucas Ojeda por la señal del canal de la avenida 9 de Julio y Junín, en la capital formoseña.

FOTO: Lucas Ojeda y Alfredo Domínguez en el Canal 3 de Formosa.