Fútbol

Lucas Passerini, el formoseño campeón con Belgrano

Porreddeportiva

May 25, 2026

 

El fútbol formoseño celebra un nuevo logro a nivel nacional. El delantero Lucas Passerini fue protagonista en la histórica consagración de Belgrano, que se quedó con el Torneo Apertura 2026 tras vencer a River Plate en la final y conquistar el primer título de Primera División de su historia.

 

Nacido en Formosa el 16 de julio de 1994, Passerini se formó futbolísticamente en el Club Galo Mareco y construyó una destacada trayectoria tanto en el país como en el exterior. Desde su llegada a Belgrano en 2023, se convirtió en una pieza importante del conjunto cordobés gracias a su potencia física, presencia en el área y capacidad goleadora.

 

Antes de arribar al “Pirata”, el atacante vistió las camisetas de Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, Tigre y Sarmiento, además de registrar pasos internacionales por Palestino y Unión La Calera de Chile, y por el fútbol mexicano en Cruz Azul, Necaxa y Atlético de San Luis.

 

Con esta consagración, el jugador suma un nuevo capítulo destacado a su carrera y deja en alto el nombre del balompié formoseño en la máxima categoría del deporte argentino.

Por reddeportiva

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