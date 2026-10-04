LUFFS: el auténtico futsal coronó a sus nuevos campeones

La LUFFS, el auténtico futsal y el más antiguo de la provincia de Formosa, cerró una nueva temporada con la disputa de las finales en el Polideportivo Cincuentenario, donde se consagraron los campeones de las distintas categorías.

En la Sub 17 -División de Honor-, La Mafia Futsal se quedó con el título tras superar 5-3 a Massaferri, en una final intensa y entretenida protagonizada por los jóvenes jugadores.

En el partido central, correspondiente a la División de Honor, Los Amigos del 2 de Futsal fueron contundentes y derrotaron 9-2 a Pasaje Vial. El campeón logró imponer condiciones desde el comienzo y terminó celebrando una amplia victoria en la definición.

Por su parte, en la categoría A, Patón venció 7-4 a Mercado Sur en un duelo de mucha intensidad y se consagró campeón luego de un encuentro disputado y con permanente lucha por cada pelota.

En el cierre de la jornada, el presidente de la LUFFS, Jorge «Koki» Mendoza, felicitó a todos los protagonistas y destacó el compromiso y labor de los jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, árbitros y familias que acompañaron el desarrollo de la competencia.

De esta manera, la Liga puso punto final al certamen en uno de los principales escenarios deportivos de la provincia, reafirmando su perfil competitivo y formativo y consolidándose como un espacio de referencia para el crecimiento del futsal formoseño.

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