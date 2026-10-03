LUFFS: el futsal formoseño define a sus campeones en el Polideportivo Cincuentenario

El futsal formoseño se prepara para vivir un sábado cargado de emociones con las finales de las categorías juvenil Sub 17, División de Honor y Categoría A. La definición, organizada por la LUFFS, dependiente de la Liga de Futsal Zona Norte, tendrá como escenario al Polideportivo Cincuentenario.

La jornada comenzará a las 18.30 h, con la final de la División de Honor Sub 17, donde se enfrentarán Massaferri y La Mafia Futsal. Los juveniles serán los encargados de abrir una tarde que promete mucha intensidad y protagonismo para las nuevas generaciones de la disciplina.

Luego será el turno de la División de Honor, con el cruce entre Pasaje Vial y Amigos del 2 de Futsal, en un encuentro que tendrá en juego nada menos que el título de la categoría.

El cierre tendrá como protagonistas a Patón Futsal y Mercado Sur, en el partido estelar de la noche. Ambos equipos buscarán quedarse con el campeonato y cerrar de la mejor manera una competencia que los llevó hasta la instancia decisiva.

Desde la organización destacaron la importancia de contar con el acompañamiento de los aficionados durante toda la jornada e invitaron a la comunidad futbolera a acercarse al estadio. Las entradas generales tendrán un valor de $3.000 y permitirán disfrutar de apasionantes duelos que coronarán a los nuevos campeones del futsal formoseño.

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