Luis Scribano analiza el presente y los desafíos del rugby formoseño en “El Deporte en la Memoria”

Este fin de semana, el ciclo “El Deporte en la Memoria” presenta una entrevista imperdible con Luis Scribano, presidente de la Unión de Rugby de Formosa (URF). El programa se emitirá por la pantalla de Canal 3 el sábado a las 19:00 y el domingo a las 16:00.

Durante el encuentro, Scribano repasa su trayectoria como deportista y dirigente, brindando un análisis profundo sobre la inserción del rugby provincial en los planos regional y nacional. La entrevista cuenta con la conducción de Alfredo Domínguez, periodista referente y testigo directo de la fundación de la URF en 1988, lo que garantiza una charla cargada de historia y visión a futuro.

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Foto 1: Luis Scribano y Alfredo Domínguez en un momento de la grabación del programa que saldrá al aire este fin de semana.

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Foto 2: El anunció del programa y las plataformas en que podrán disfrutarse del mismo.