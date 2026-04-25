Polideportivo

Luis Scribano analiza el presente y los desafíos del rugby formoseño en “El Deporte en la Memoria”

Porreddeportiva

Abr 25, 2026

 

Este fin de semana, el ciclo “El Deporte en la Memoria” presenta una entrevista imperdible con Luis Scribano, presidente de la Unión de Rugby de Formosa (URF). El programa se emitirá por la pantalla de Canal 3 el sábado a las 19:00 y el domingo a las 16:00.

Durante el encuentro, Scribano repasa su trayectoria como deportista y dirigente, brindando un análisis profundo sobre la inserción del rugby provincial en los planos regional y nacional. La entrevista cuenta con la conducción de Alfredo Domínguez, periodista referente y testigo directo de la fundación de la URF en 1988, lo que garantiza una charla cargada de historia y visión a futuro.

Foto 1: Luis Scribano y Alfredo Domínguez en un momento de la grabación del programa que saldrá al aire este fin de semana.

Foto 2: El anunció del programa y las plataformas en que podrán disfrutarse del mismo.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

Formosa ultima detalles para su Maratón Internacional 2026

Abr 24, 2026 reddeportiva
Polideportivo

Homenaje a “Koky” Córdova Agrelo, referente  histórico del ajedrez formoseño

Abr 18, 2026 reddeportiva
Polideportivo

Guillermo “Luky” Giménez visita “El Deporte en la Memoria” por Canal 3

Abr 18, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

Clásico formoseño en el Federal A: San Martín  y Sol de América paralizan la ciudad

25 de abril de 2026 reddeportiva
Fútbol

Liga Formoseña: Defensores de  Evita manda y es el único líder

25 de abril de 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: Independiente ganó en  Formosa y se adelantó 1-0

25 de abril de 2026 reddeportiva
Rugby

Formosa define a sus finalistas: se juegan las semis del Torneo Anual de Rugby

25 de abril de 2026 reddeportiva