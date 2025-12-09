Lunes, Martes y Miércoles en comercios adheridos 40% de devolución con la billetera Onda

Banco Formosa anunció una actualización en la promoción de su billetera digital Onda: A partir del lunes 8 de diciembre el 40% de reintegro (con tope de $50.000 por cuenta y por mes) estará disponible exclusivamente los días lunes, martes y miércoles en los comercios adheridos a la promoción.

Concentrar las compras en los primeros días de la semana permite planificar el consumo y maximizar el beneficio sin modificar radicalmente los hábitos de compra.

El mecanismo continúa siendo sencillo: el reintegro se calcula como un porcentaje directo sobre cada operación. Con un gasto mensual de $125.000 (con el 40% de devolución) se obtiene el tope mensual de $50.000

Dado que la promoción opera los lunes, martes y miércoles, conviene programar las compras principales en esos días para aprovechar la devolución. En términos prácticos, distribuir los gastos en esas jornadas semanales —por ejemplo, concentrando compras semanales del supermercado o pagos programados en esos días— facilita llegar al tope sin cambios bruscos en el presupuesto.

Incentivos para el comercio local

En el último mes más de 350 comercios registraron operaciones con Onda y el programa incluye un reintegro del 20% para comercios, con un tope de $100.000 por mes, y la comisión del 0.8% bonificada, lo que reduce costos operativos y mejora el margen neto para los negocios que aceptan Onda. En la práctica, un comercio que facture $500.000 con Onda en un mes alcanza el tope y accede al reintegro.

Saldo remunerado

Los fondos que el usuario mantenga en la cuenta de la app generan un rendimiento diario mientras permanecen depositados, conservando al mismo tiempo disponibilidad inmediata para pagos, transferencias o extracciones. Esto convierte a Onda en una herramienta doble: por un lado, permite recuperar parte del gasto con devoluciones; por el otro, hace que el dinero “trabaje” entre cobro y gasto.

“La apuesta es ofrecer una herramienta financiera que ayude a planificar y a cuidar el bolsillo, y al mismo tiempo acompañe a los comercios de la provincia. Al concentrar la promoción en los primeros días de la semana facilitamos que el ahorro sea previsible y que el comercio local gane volumen en jornadas con incentivos reales”, sostuvo el Gerente General de Banco Formosa, Daniel Padin, subrayando el compromiso institucional con soluciones prácticas para las familias y el tejido productivo provincial.