MAGNIFICO CIERRE DEL 9° FESTIVAL “A TODA COSTA”

Con un marco multitudinario que desafió las bajas temperaturas del fin de semana, la novena edición del festival «A Toda Costa» coronó su última jornada con una presentación histórica de El Polaco en el escenario principal del Playón Municipal. El evento, consolidado como uno de los polos culturales y turísticos más relevantes de la región, congregó a miles de familias locales y a un importante flujo de visitantes provenientes de Chaco, Corrientes y la República del Paraguay.

Ezequiel Iván Cwirkaluk, con casi dos décadas de trayectoria en la música popular argentina, brindó un espectáculo caracterizado por su carisma y una constante interacción con el público, que ovacionó cada uno de sus éxitos. La grilla artística de la última noche comenzó a desplegarse a las 19:30, sirviendo de plataforma para talentos emergentes y figuras consolidadas de la escena regional como Leo Salas, Legûeros, grupo Fusión, Lea Colman, Ángela Garay, Activando Cumbia y Milton Frutos.

Impulso económico y reconversión urbana

Más allá del despliegue musical, el festival —caracterizado por el acceso libre y gratuito a todas sus propuestas— funcionó como un motor de reactivación para el empleo local y el sector productivo. Las tres jornadas articularon una agenda transversal que incluyó:

Feria de emprendedores y productores locales.

Competencias deportivas de alta convocatoria.

Circuitos culturales, paseos náuticos por el río y apertura de museos.

La realización del evento puso de manifiesto la transformación del Paseo Ferroviario, un antiguo cuadro de galpones y vías en desuso reconvertido hoy en el principal punto de encuentro urbano de la capital formoseña.

La organización del festival estuvo a cargo de la Municipalidad de Formosa, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, en una acción coordinada con el Gobierno de la Provincia, las áreas de Turismo y Desarrollo Humano, el SIPEC y la Policía de Formosa, garantizando la logística y seguridad de un cierre de gran envergadura.

—

FOTO: Una postal de la presentación de El Polaco ante un marco multitudinario de público en la capital formoseña en el cierre del festival “A toda Costa”.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas