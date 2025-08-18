Fútbol

MARCADORES ANOTADOS POR LA FECHA 18 DEL CLASIFICATORIO

Un total de ocho compromisos ya se cumplieron entre el viernes y el domingo por la fecha 18 del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La jornada dominguera selló el descenso de Sol de Mayo y Sportivo Patria a la Primera B. Los dos encuentros restantes: Municipal de Laishí- Sol de América y Defensores de Evita- San Martín, se disputarán el martes 19. FOTO: Equipo de Villa Jardín que alcanzó el objetivo de mantener la plaza en la Primera A.

Fecha 18- Anteúltima

Viernes 15 de Agosto

Cancha del Club Fontana

San Agustín 1- Defensores de Herradura 1

Domingo 17 de Agosto

Cancha del Club Fontana

Inter del barrio Obrero 1- Avellaneda 1

Fontana 1- Libertad del Eva Perón 2

Cancha del Club San Lorenzo

San José Obrero 2- Sportivo Patria 2

Cancha del Club Sargento Rivarola

Defensores del Rosario2- San Lorenzo 1

Cancha auxiliar del Club Sol de América

1º de Mayo 1- Chacra 8 2

Cancha del Club 8 de Diciembre

Estudiantes 2- Sol de Mayo 2

8 de Diciembre 1- Villa Jardín 0

Martes 19 de Agosto

Cancha de la localidad de Misión Laishí

15:30: Municipal de Laishí- Sol de América

Cancha del Club Defensores de Evita

15:30: Defensores de Evita- San Martín

 

 

