MARCADORES ANOTADOS POR LA FECHA 18 DEL CLASIFICATORIO

Un total de ocho compromisos ya se cumplieron entre el viernes y el domingo por la fecha 18 del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La jornada dominguera selló el descenso de Sol de Mayo y Sportivo Patria a la Primera B. Los dos encuentros restantes: Municipal de Laishí- Sol de América y Defensores de Evita- San Martín, se disputarán el martes 19. FOTO: Equipo de Villa Jardín que alcanzó el objetivo de mantener la plaza en la Primera A.
Fecha 18- Anteúltima
Viernes 15 de Agosto
Cancha del Club Fontana
San Agustín 1- Defensores de Herradura 1
Domingo 17 de Agosto
Cancha del Club Fontana
Inter del barrio Obrero 1- Avellaneda 1
Fontana 1- Libertad del Eva Perón 2
Cancha del Club San Lorenzo
San José Obrero 2- Sportivo Patria 2
Cancha del Club Sargento Rivarola
Defensores del Rosario2- San Lorenzo 1
Cancha auxiliar del Club Sol de América
1º de Mayo 1- Chacra 8 2
Cancha del Club 8 de Diciembre
Estudiantes 2- Sol de Mayo 2
8 de Diciembre 1- Villa Jardín 0
Martes 19 de Agosto
Cancha de la localidad de Misión Laishí
15:30: Municipal de Laishí- Sol de América
Cancha del Club Defensores de Evita
15:30: Defensores de Evita- San Martín
