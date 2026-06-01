MARIANA MOBILIO HIZO HISTORIA EN LIMA Y SE CORONÓ CAMPEONA PANAMERICANA DE JUDO

La formoseña de 16 años brilló en su debut internacional absoluto, se quedó con la medalla de oro en la categoría de hasta 63 kg y posicionó a la bandera argentina en lo más alto del podio continental.

En una jornada memorable para el deporte argentino, la judoca formoseña Mariana Mobilio se consagró campeona de la Copa Panamericana de Judo Cadete y Junior 2026. El tatami del Polideportivo 3 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) fue testigo del nacimiento de una nueva estrella internacional, quien en su primer viaje con la Selección Argentina de Judo logró colgarse la presea dorada en la división de hasta 63 kilogramos.

La atleta de 16 años, surgida de la cantera de la Academia de UPCN en Formosa, completó una campaña brillante y sin fisuras. Tras superar con autoridad y solidez técnica las fases eliminatorias del certamen continental, Mobilio accedió a la final, donde debió enfrentar el desafío máximo: medirse ante la judoca local, la peruana Luciana de la Cuba.

La definición por el título cumplió con todas las expectativas. En un combate sumamente táctico, la argentina supo manejar la presión del público local y neutralizar las embestidas de su rival. Con una demostración de madurez técnica superior a su edad, Mobilio quebró la resistencia de Cuba para sentenciar el combate a su favor, desatando el festejo de la delegación albiceleste en tierras incaicas.

Este logro posee además una enorme carga emotiva y familiar, ya que Mariana es hija y alumna de Mariano Mobilio, el reconocido entrenador de judo formoseño. Tras la consagración en el tatami, la competidora no ocultó su orgullo por su labor y, profundamente conmovida, dedicó este histórico triunfo a todos los formoseños, agradeciendo el apoyo incondicional que recibe desde su provincia.

Este campeonato panamericano representa un hito fundamental para la carrera de la joven atleta. Al tratarse de su primera experiencia competitiva fuera del país con el seleccionado nacional, el oro no solo ratifica su proyección olímpica, sino que la consolida como una de las máximas promesas del judo sudamericano en las categorías Sub-18 y Sub-21.

Tras subirse a lo más alto del podio en Lima. La campeona continental y permanecerán concentrada junto al equipo nacional para encarar el Campo de Entrenamiento Internacional y el Campeonato Sudamericano, buscando estirar su racha ganadora y sumar valiosos puntos para el ranking mundial de la federación.

Epígrafe: Mariana Mobilio orgullo del deporte de Formosa.